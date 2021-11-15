Путин и Макрон обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами», — заявили в Кремле.
Также Путин проинформировал о своих контактах по данному вопросу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Российский лидер подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством Белоруссии и стран Евросоюза.
Ранее в Кремле отметили, что Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.