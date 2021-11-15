Путин и Макрон обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора затронули ситуацию, которая сложилась на границе Белоруссии со странами Евросоюза.
Путин и Макрон обсудили ситуацию на границе Белоруссии и стран ЕС
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами», — заявили в Кремле.

Также Путин проинформировал о своих контактах по данному вопросу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством Белоруссии и стран Евросоюза.

Ранее в Кремле отметили, что Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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