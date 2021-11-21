Ле Дриан выразил надежду на вмешательство Путина в ситуацию с мигрантами у границ ЕС

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши и окажет давление на Минск.
Ле Дриан выразил надежду на вмешательство Путина в ситуацию с мигрантами у границ ЕС
  • Reuters

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление — дипломатическое или, возможно, другое», — приводит слова французского дипломата РИА Новости.

Он отметил, что Москву и Минск связывает не только соседство, но также история и политическое и экономическое сотрудничество.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с миграционным кризисом, отметил, что для разрешения ситуации недостаточно только контактов Путина и Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию беженцам гуманитарной помощи, а также о беседе с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

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