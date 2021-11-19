Песков: для решения кризиса с мигрантами недостаточно только контактов Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантским кризисом на польско-белорусской границе.

«Конечно, для нахождения путей решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина. Очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что пути разрешения ситуации пока не найдены.

«Собственно, кризис же — он на границе в основном Белоруссии и Польши. Сегодня как раз оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Белорусский лидер рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию беженцам гуманитарной помощи, а также о беседе с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.