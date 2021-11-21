Рябков: Берлин и Париж ведут двойную игру в ситуации с Украиной
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«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передёргивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал он.
Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.
В МИД Франции заявили, что публикация противоречит дипломатическим правилам.