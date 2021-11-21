Рябков: Берлин и Париж ведут двойную игру в ситуации с Украиной

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Берлин и Париж ведут двойную игру в ситуации с Украиной, это стало причиной публикации переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передёргивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал он.

Вечером 17 ноября МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Это было сделано для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании и её подходов к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате.

В МИД Франции заявили, что публикация противоречит дипломатическим правилам.