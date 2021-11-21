Во Франции объявили о «стремительном начале» пятой волны COVID-19

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Представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1 объявил о начале пятой волны коронавирусной инфекции, характеризующейся резким всплеском заболеваемости.
Во Франции объявили о «стремительном начале» пятой волны COVID-19
  • Reuters

«Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Атталя, Франция несколько раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации.

Он не стал отвечать на вопрос, намерены ли власти страны по примеру Австрии вводить какие-то новые меры.

В начале ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ухудшается.

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