Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ухудшается.

«Во Франции наблюдается новый всплеск эпидемии. Ситуация в больницах, которые принимают наиболее тяжело больных, больше не улучшается. Я только что побывал в реанимационном отделении больницы в Монпелье, где мне подтвердили соответствующую тенденцию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сейчас в больницах по всей стране насчитывается 6,8 тыс. больных с коронавирусом, из них 1,1 тыс. — в реанимации.

В конце октября спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится на грани катастрофы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.