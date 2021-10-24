Спикер парламента Эстонии заявил о критической ситуации в стране из-за COVID-19

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится на грани катастрофы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост спикера парламента на его странице в Facebook.

«Мы находимся в критическом положении — на грани катастрофы... В последние дни приходят тяжёлые сообщения из эстонских больниц, плановое лечение в нескольких местах было в значительной степени закрыто, а медицинский персонал истощён... Нам нужны чёткие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса — вплоть до объявления чрезвычайного положения», — написал он.

Ратас отметил, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растёт. Политик призвал эстонцев соблюдать антикоронавирусные меры и обращаться к врачу при недомогании.

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в Европе ожидается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе на фоне ослабления ограничений во многих странах.