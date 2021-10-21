В ВОЗ прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Европе

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в Европе ожидается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе на фоне ослабления ограничений во многих странах.

«Вопрос заключается в том, повторится ли ситуация прошлого года, когда системы здравоохранения оказались под серьёзным давлением в целом ряде стран», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ВОЗ также отметил рост числа заболевших COVID-19 в России, выразив надежду, что это не приведёт к слишком высокому давлению на здравоохранение.

Райан подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и призвал сохранять бдительность в связи с опасностью вируса.

Ранее в ВОЗ заявили о риске провала целей по вакцинации от COVID-19 в 80 странах мира.