В ВОЗ прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Европе

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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в Европе ожидается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе на фоне ослабления ограничений во многих странах.
В ВОЗ прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Европе
  • AP

«Вопрос заключается в том, повторится ли ситуация прошлого года, когда системы здравоохранения оказались под серьёзным давлением в целом ряде стран», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ВОЗ также отметил рост числа заболевших COVID-19 в России, выразив надежду, что это не приведёт к слишком высокому давлению на здравоохранение.

Райан подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и призвал сохранять бдительность в связи с опасностью вируса. 

Ранее в ВОЗ заявили о риске провала целей по вакцинации от COVID-19 в 80 странах мира.

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