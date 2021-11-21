WP: Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения сообщили о намерениях американского лидера вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, эти заявления связаны сразу с несколькими причинами, одной из которых является снижение рейтинга президента — на данный момент его кандидатуру одобряют около 40% американцев.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так», — цитирует WP экс-сенатора и друга Байдена Криса Додда.

Ранее сообщалось, что президент США вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции.

До этого соответствующие полномочия были возложены на вице-президента Камалу Харрис, пока Байден пребывал под анестезией в госпитале, где ему сделали колоноскопию.