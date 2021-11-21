WP: Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году

Короткая ссылка
Действующий президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения сообщили о намерениях американского лидера вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
WP: Байден намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году
  • © REUTERS/Emily Elconin

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, эти заявления связаны сразу с несколькими причинами, одной из которых является снижение рейтинга президента — на данный момент его кандидатуру одобряют около 40% американцев. 

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так», — цитирует WP экс-сенатора и друга Байдена Криса Додда.

Ранее сообщалось, что президент США вернулся к исполнению обязанностей главы государства после проведённой операции.

До этого соответствующие полномочия были возложены на вице-президента Камалу Харрис, пока Байден пребывал под анестезией в госпитале, где ему сделали колоноскопию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить