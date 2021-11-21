Nikkei: Япония ужесточит правила по оборонным закупкам

Японские власти намерены ужесточить правила проведения оборонных закупок, сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что что в ближайшие годы будет принято новое законодательство, позволяющее правительству добиваться изменений в том числе в существующих оборонных контрактах при обнаружении проблем с поставщиками.

Инспекции будут охватывать сами поставляемые компоненты, а также а также компьютеры и подключение к интернету, используемое поставщиками.

5 октября стало известно, что правительство Японии надеется на мирное урегулирование вопросов вокруг Тайваня.