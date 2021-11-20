Остин подтвердил намерение США завершить боевую миссию в Ираке в 2021 году

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Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что боевая миссия Соединённых Штатов в Ираке завершится к концу 2021 года.
Остин подтвердил намерение США завершить боевую миссию в Ираке в 2021 году
  • Reuters

«США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», — говорится в заявлении на сайте Минобороны США.

Остин также отметил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности страны.

В июле стало известно, что США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года.

Позже в Кремле прокомментировали решение США завершить боевую миссию в Ираке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация «заслуживает повышенного внимания».

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