В Кремле прокомментировали решение США завершить боевую миссию в Ираке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США завершить боевую миссию в Ираке к концу 2021 года.

Представитель Кремля отметил, что в Москве не проводят параллели между этой ситуацией и выводом войск США из Афганистана.

«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая, в Ираке, потому что остаётся, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «сейчас пока рано предвосхищать как-то события».

«Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась ещё одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно», — добавил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Песков напомнил, что Россия заинтересована в продолжении контактов и развитии отношений с руководством Ирака.

Ранее США и Ирак договорились о завершении американской боевой миссии в республике. Как пояснили в Белом доме, «меняется суть миссии» США: из боевой она станет в большей степени «миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки».