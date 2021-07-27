США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, но продолжат поддерживать иракские силы безопасности.

«Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года», — цитирует РИА Новости совместное заявление стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

Отмечается, что США намерены продолжить поддержку иракских сил безопасности, включая пешмерга.

В заявлении не содержится упоминаний о выводе американских войск из Ирака.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские военные сменили свою роль в Ираке с боевой на тренировочную.