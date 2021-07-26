В Белом доме рассказали о роли американских военных в Ираке

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские военные сменили свою роль в Ираке с боевой на тренировочную.
В Белом доме рассказали о роли американских военных в Ираке
  • Reuters

«Новость сегодня заключается в том, что меняется суть миссии и число дислоцированных военных будет определяться со временем в зависимости от поставленной задачи», — приводит РИА Новости её слова.

Псаки отметила, что миссия американских военных «из боевой станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки».

В апреле американский посол в Багдаде Мэтью Туллер заявил, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Ираке.

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