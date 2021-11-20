WSJ: США удалось приостановить строительство военного объекта Китая в ОАЭ

Разведслужбы Соединённых Штатов прошедшей весной узнали о возможном возведении секретного военного объекта Китая в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего «встревоженные» сотрудники американской администрации убедили союзников в Абу-Даби приостановить строительство. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняется, речь идёт о строительстве некоего объекта в порту Халифа.

«Встревоженная администрация Байдена предупредила правительство ОАЭ, что военное присутствие Китая стране может поставить под угрозу отношения между двумя странами (США и ОАЭ. — RT)», — говорится в статье.

По данным издания, после ряда встреч и визитов официальных лиц США «строительство было приостановлено».

Как стало известно ранее, американская компания Mission Support and Test Services, работающая по контракту с Национальным управлением по ядерной безопасности (входит в состав Минэнерго Соединённых Штатов), объявила о поиске специалистов, готовых оказать ей содействие в борьбе с «влиянием» России и Китая в ряде регионов мира.

RT ознакомился с соответствующим документом.