США продолжат подготовку иракских военных для борьбы с ИГ

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Соединённые Штаты готовы сделать всё возможное, чтобы не допустить восстановления сил «Исламского государства»* в Ираке. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на международной конференции по региональной безопасности «Манамский диалог» в Бахрейне.
США продолжат подготовку иракских военных для борьбы с ИГ
  • Pixabay

«Нас по-прежнему беспокоит ИГ, и иракское правительство беспокоит ИГ. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановления мощи этой группировки», — цитирует Остина РИА Новости.

Он добавил, что в 2022 году США намерены сосредоточить усилия своих военных в Ираке на подготовке иракских вооружённых сил.

«Я хотел бы напомнить, что мы находимся в Ираке по приглашению иракской стороны», — отметил он.

В октябре иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство» Сами Джасима.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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