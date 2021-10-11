Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря ИГ

Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство»* Сами Джасима. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

«Разведывательная служба страны выполнила одну из сложнейших операций за пределами границ (Ирака — RT.) по задержанию Сами Джасима, финансового контролёра организации ИГ и заместителя Абу Бакра аль-Багдади», — написал премьер-министр Ирака в Twitter.

Главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии 27 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Афганистана задержали главаря подразделения «Исламского государства»* в Кабуле Гулама Насера.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.