Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря ИГ
- AP
«Разведывательная служба страны выполнила одну из сложнейших операций за пределами границ (Ирака — RT.) по задержанию Сами Джасима, финансового контролёра организации ИГ и заместителя Абу Бакра аль-Багдади», — написал премьер-министр Ирака в Twitter.
Главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии 27 октября 2019 года.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Афганистана задержали главаря подразделения «Исламского государства»* в Кабуле Гулама Насера.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.