Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря ИГ

Короткая ссылка
Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство»* Сами Джасима. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
Иракские силовики задержали бывшего заместителя главаря ИГ
  • AP

«Разведывательная служба страны выполнила одну из сложнейших операций за пределами границ (Ирака — RT.) по задержанию Сами Джасима, финансового контролёра организации ИГ и заместителя Абу Бакра аль-Багдади», — написал премьер-министр Ирака в Twitter.

Главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали в ходе спецоперации на северо-востоке Сирии 27 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Афганистана задержали главаря подразделения «Исламского государства»* в Кабуле Гулама Насера.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить