В Афганистане задержали главаря подразделения ИГ

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Спецслужбы Афганистана задержали главаря подразделения «Исламского государства»* в Кабуле Гулама Насера. Об этом заявил вице-президент Амрулла Салех.
В Афганистане задержали главаря подразделения ИГ
  • Reuters

«Гулам Насер, сын Гулама Сахи, известный как Аль-Хорасани, один из главных лидеров террористической группировки «Талибан»** и главарь террористической группировки ИГ* в Кабуле, был задержан Национальным управлением сил безопасности», — приводит заявление властей РИА Новости.

Как подчёркивается, Насер играл ключевую роль в организации террористических атак в столице Афганистана.

Кроме того, как утверждается, Насер похитил 14-летнего мальчика в Кабуле, после чего истязал его, изнасиловал и убил, а затем скрылся.

В марте 2020 года ИГ взяло на себя ответственность за ракетную атаку в Кабуле во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, боевики ИГ продолжают попытки создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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