Депутат Госдумы Белик назвал «нелепой провокацией» резолюцию конгрессменов США о Путине

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT инициативу конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.
Депутат Госдумы Белик назвал «нелепой провокацией» резолюцию конгрессменов США о Путине
  • AP

«Ставлю под большое сомнение, что резолюция американских конгрессменов вообще получит реальный ход. Это одна из очередных провокаций, на которой стремятся заработать очки американские политики, при чём достаточно нелепая», — высказался парламентарий.

Он добавил, что США следовало бы вместо вмешательства во внутренние дела России обратить внимание на то, что «происходило у них во время президентских выборов 2020 года, когда уровень фальсификаций говорил сам за себя».

«И страна, в которой подорвано доверие к демократии, берёт на себя смелость делать такие заявления в адрес России. Американские политики настолько боятся нашу страну, что готовы заглянуть в 2024 год и заранее не признать выборы, но не им решать будущее России», — заключил Белик.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В посольстве России в США заявили, что «попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить