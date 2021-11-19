Депутат Госдумы Белик назвал «нелепой провокацией» резолюцию конгрессменов США о Путине
- AP
«Ставлю под большое сомнение, что резолюция американских конгрессменов вообще получит реальный ход. Это одна из очередных провокаций, на которой стремятся заработать очки американские политики, при чём достаточно нелепая», — высказался парламентарий.
Он добавил, что США следовало бы вместо вмешательства во внутренние дела России обратить внимание на то, что «происходило у них во время президентских выборов 2020 года, когда уровень фальсификаций говорил сам за себя».
«И страна, в которой подорвано доверие к демократии, берёт на себя смелость делать такие заявления в адрес России. Американские политики настолько боятся нашу страну, что готовы заглянуть в 2024 год и заранее не признать выборы, но не им решать будущее России», — заключил Белик.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
В посольстве России в США заявили, что «попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал».