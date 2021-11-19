Депутат Госдумы Белик назвал «нелепой провокацией» резолюцию конгрессменов США о Путине

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT инициативу конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.

«Ставлю под большое сомнение, что резолюция американских конгрессменов вообще получит реальный ход. Это одна из очередных провокаций, на которой стремятся заработать очки американские политики, при чём достаточно нелепая», — высказался парламентарий.

Он добавил, что США следовало бы вместо вмешательства во внутренние дела России обратить внимание на то, что «происходило у них во время президентских выборов 2020 года, когда уровень фальсификаций говорил сам за себя».

«И страна, в которой подорвано доверие к демократии, берёт на себя смелость делать такие заявления в адрес России. Американские политики настолько боятся нашу страну, что готовы заглянуть в 2024 год и заранее не признать выборы, но не им решать будущее России», — заключил Белик.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В посольстве России в США заявили, что «попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал».