В посольстве прокомментировали резолюцию конгрессменов США о президенте России Путине
- AP
В заявлении, размещённом на странице дипмиссии в Twitter, говорится, что «попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал».
«Ни к чему, кроме как к выставлению себя в нелепом виде, это не приведёт. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», — сообщили в посольстве.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что принятие конгрессом США данной резолюции приведёт к разрыву российско-американских отношений.