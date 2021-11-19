Сенатор Цеков назвал русофобией резолюцию конгрессменов США о Путине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.
Сенатор Цеков назвал русофобией резолюцию конгрессменов США о Путине
  • РИА Новости

«Больная страна и больные представители органов власти. Они страдают явной русофобией — это болезнь. У них мания преследования со стороны России», — сказал сенатор.

Он добавил, что в США «во всех бедах, в том числе и в собственных, винят Россию».

«У них считается эффективной работой разработка решений против Российской Федерации. Нам надо делать то, что мы делаем. Слышать, что они говорят, удивляться, но при этом идти своим путём, которым мы идём уже на протяжении столетий», — заключил Цеков.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В посольстве России в США заявили, что «попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал».

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