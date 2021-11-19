Меркель провела переговоры с литовским президентом по миграционному кризису

Врио канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой по вопросам миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

«Сегодня канцлер Германии провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить тревожную ситуацию на границе Белоруссии и Евросоюза», — приводит ТАСС слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Он отметил, что Меркель в этой сложной ситуации выразила полную солидарность с Литвой, которая находится на внешней границе Евросоюза.

Ранее сообщалось, что врио канцлера Германии обсудила с премьером Польши Матеушем Моравецким ситуацию на границе с Белоруссией.