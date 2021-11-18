Польские службы ночью задержали около 100 мигрантов при попытке пересечь границу
- AP
«Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами», — сообщается в Twitter аккаунте Минобороны Польши.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что попытка пересечения границы осуществлялась беженцами под руководством белорусских силовиков — сотрудники спецназа республики якобы повредили заграждения на границе и «заставили» мигрантов отвлекать польских пограничников, забрасывая их камнями.
Ранее сообщалось о намерениях Еврокомиссии провести технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, а также с Белоруссией по вопросу репатриации мигрантов.
Врио канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.