Польские службы ночью задержали около 100 мигрантов при попытке пересечь границу

В ночь с 17 на 18 ноября при попытке пересечения границы между Польшей и Белоруссией польские службы задержали около сотни мигрантов.

«Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами», — сообщается в Twitter аккаунте Минобороны Польши.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что попытка пересечения границы осуществлялась беженцами под руководством белорусских силовиков — сотрудники спецназа республики якобы повредили заграждения на границе и «заставили» мигрантов отвлекать польских пограничников, забрасывая их камнями.

Ранее сообщалось о намерениях Еврокомиссии провести технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, а также с Белоруссией по вопросу репатриации мигрантов.

Врио канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.