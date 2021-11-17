Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на границе с Белоруссией

Врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с премьером Польши Матеушем Моравецким ситуацию на границе с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Предметом обсуждения стала тесная германо-польская координация по тревожной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза», — написал Зайберт в Twitter.

Как уточняется, Меркель «подчеркнула абсолютную солидарность Германии с Польшей» в разговоре с Моравецким.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не поддержит предложенные Берлином и Минском пути выхода из миграционного кризиса, выработанные без её участия.