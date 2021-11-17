Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию на границе с Белоруссией
- AP
- © Leonid Shcheglov/BelTA
«Предметом обсуждения стала тесная германо-польская координация по тревожной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза», — написал Зайберт в Twitter.
Как уточняется, Меркель «подчеркнула абсолютную солидарность Германии с Польшей» в разговоре с Моравецким.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не поддержит предложенные Берлином и Минском пути выхода из миграционного кризиса, выработанные без её участия.