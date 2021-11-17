Дуда заявил, что Польша не поддержит решение Германии и Белоруссии по мигрантскому кризису
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«Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — RT), что Польша не признаёт никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову», — цитирует РИА Новости президента Польши.
Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что должностные лица Белоруссии и ЕС «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».