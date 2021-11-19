Председатель ОБСЕ: кризис на границе Белоруссии и ЕС влияет на стабильность в Европе
- AP
«Мы получили очень хорошую информацию за последние дни о том, что мигранты... возвращаются домой», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
RT проводил прямую трансляцию.
Глава ОБСЕ поддержала Польшу в том, что организации необходимо каким-то образом воздействовать на сложившуюся ситуацию, так как она влияет на стабильность в регионе и повышает риски нарушений прав человека и возможных других инцидентов.
Лавров и Линде ранее обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал углубление кризиса доверия между странами — участницам ОБСЕ.