Председатель ОБСЕ: кризис на границе Белоруссии и ЕС влияет на стабильность в Европе

Миграционный кризис на белорусско-польской границе оказывает влияние на стабильность в Европейском регионе, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

«Мы получили очень хорошую информацию за последние дни о том, что мигранты... возвращаются домой», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

RT проводил прямую трансляцию.

Глава ОБСЕ поддержала Польшу в том, что организации необходимо каким-то образом воздействовать на сложившуюся ситуацию, так как она влияет на стабильность в регионе и повышает риски нарушений прав человека и возможных других инцидентов.

Лавров и Линде ранее обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал углубление кризиса доверия между странами — участницам ОБСЕ.