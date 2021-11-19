«Преобладание конфронтационной логики над конструктивным диалогом»: Лавров — о состоянии дискуссии на площадке ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Дипломаты обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.