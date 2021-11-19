Лавров заявил об углублении кризиса доверия между странами — участницами ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал углубление кризиса доверия между странами — участницам ОБСЕ.

На пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ — главой МИД Швеции Анн Линде — он отметил, что с момента февральской встречи ситуация лучше не стала.

Трансляцию мероприятия ведёт RT.

«Мы признаём, что положение дел характеризуется углубляющимся, если быть откровенным, кризисом доверия между государствами-участниками и преобладанием конфронтационной логики над конструктивным диалогом и сотрудничеством», — сказал Лавров.

Лавров и Линде обсудили деятельность ОБСЕ, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений, взаимодействие в региональных форматах, а также вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса.