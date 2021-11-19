В Кремле объяснили пользу идеи Путина о международной системе гарантий безопасности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина о международной системе гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию для всех стран.
В Кремле объяснили пользу идеи Путина о международной системе гарантий безопасности
  • AP

По его словам, принятие мер по защите безопасности представляет собой постоянный процесс и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте.

«И альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности, вот о чём говорил президент и что он инициировал и поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет действительно успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны чувствовали себя более надёжно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что Россия должна добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада.

Также президент России сказал, что стратегические бомбардировщики стран НАТО уже летают в 20 км от российских границ.

По его словам, российская сторона постоянно высказывает свои озабоченности по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

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