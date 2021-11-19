В Китае высоко оценили слова Путина об отношениях между странами

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая высоко оценили слова президента России Владимира Путина о взаимоотношениях между странами.

«Китайская сторона высоко оценивает это выступление. КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества, придавать ему всё более насыщенный характер», — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, отметил, что двусторонние отношения России и Китая «достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Он назвал их моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за прошедшие десять месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го.