В Китае высоко оценили слова Путина об отношениях между странами
- AP
«Китайская сторона высоко оценивает это выступление. КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества, придавать ему всё более насыщенный характер», — приводит его слова ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, отметил, что двусторонние отношения России и Китая «достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства».
Он назвал их моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за прошедшие десять месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го.