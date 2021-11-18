Путин заявил о попытках Запада вбить клин между Москвой и Пекином
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Путин заявил, что в настоящее время двусторонние отношения России и Китая «достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства».
«Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится», — сообщил президент.
По его словам, «некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином».
«Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене», — добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за прошедшие десять месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го.