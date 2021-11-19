Российские самолёты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье
«Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что в настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.
18 ноября сообщалось, что три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту.
На борту находятся 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан.