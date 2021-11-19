Российские самолёты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Самолёты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились в аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.