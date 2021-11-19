Российские самолёты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

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Самолёты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана приземлились в аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.

18 ноября сообщалось, что три самолёта российской военно-транспортной авиации вылетели из Афганистана с эвакуированными на борту.

На борту находятся 205 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из Афганистана эвакуируют желающих покинуть страну граждан.

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