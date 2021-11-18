Псаки допустила возможность переговоров Байдена и Путина в будущем
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«Я не исключаю, что президент Соединённых Штатов поговорит с президентом России когда-нибудь в будущем», — заявила Псаки в ходе брифинга.
При этом она отметила, что у неё отсутствует информация о дополнительных контактах между лидерами двух стран.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года.
По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.
В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.