Псаки допустила возможность переговоров Байдена и Путина в будущем

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Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что не обладает информацией о контактах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает этих переговоров в будущем.
Псаки допустила возможность переговоров Байдена и Путина в будущем
  • AP
  • © Susan Walsh

«Я не исключаю, что президент Соединённых Штатов поговорит с президентом России когда-нибудь в будущем», — заявила Псаки в ходе брифинга.

При этом она отметила, что у неё отсутствует информация о дополнительных контактах между лидерами двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года.

По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.

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