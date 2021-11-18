Псаки допустила возможность переговоров Байдена и Путина в будущем

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что не обладает информацией о контактах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает этих переговоров в будущем.

«Я не исключаю, что президент Соединённых Штатов поговорит с президентом России когда-нибудь в будущем», — заявила Псаки в ходе брифинга.

При этом она отметила, что у неё отсутствует информация о дополнительных контактах между лидерами двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена до Нового года.

По его словам, конкретные сроки встречи пока не утверждены.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России.