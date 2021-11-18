Путин заявил о планах наращивать взаимодействие с Индией

Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, высказался об отношениях России и Индии.

«Намерены наращивать действительно многоплановое двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами», — заявил Путин.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на полях выставки Dubai Airshow заявил о старте российских поставок в Индию зенитных ракетных систем большой и средней дальности нового поколения С-400.