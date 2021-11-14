В ФСВТС заявили о начале поставок систем С-400 в Индию

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях выставки Dubai Airshow заявил о старте российских поставок в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности нового поколения С-400.

«Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались», — передаёт РИА Новости слова Шугаева. По его словам, они ведутся по графику. Ранее в ФСВТС прокомментировали возможность поставок Белоруссии С-400 и комплексов «Панцирь-С1».