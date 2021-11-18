Путин заявил, что роль ВОЗ возрастает

Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, заявил, что роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возрастает.

«Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения. Её деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», — заявил Путин.

Согласно данным на 18 ноября, за сутки в России зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.

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