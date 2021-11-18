Путин заявил, что роль ВОЗ возрастает

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Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, заявил, что роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возрастает.
Путин заявил, что роль ВОЗ возрастает
  • AP

«Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения. Её деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы ещё активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», — заявил Путин.

Согласно данным на 18 ноября, за сутки в России зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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