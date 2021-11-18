Посол России заявил об отсутствии политического сотрудничества с талибами
- Reuters
«Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет», — приводит его слова РИА Новости.
Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс ранее заявила, что члены «Талибана» движутся к формированию инклюзивного правительства, но темпы недостаточны.
В МИД России выразили надежду на то, что представителям движения удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане и не допустить распространения угроз за пределы страны.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.