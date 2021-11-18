Посол России заявил об отсутствии политического сотрудничества с талибами

Короткая ссылка
Речи о сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в политическом поле пока нет, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Посол России заявил об отсутствии политического сотрудничества с талибами
  • Reuters

«Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс ранее заявила, что члены «Талибана» движутся к формированию инклюзивного правительства, но темпы недостаточны.

В МИД России выразили надежду на то, что представителям движения удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане и не допустить распространения угроз за пределы страны.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить