Посол России заявил об отсутствии политического сотрудничества с талибами

Речи о сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в политическом поле пока нет, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Мы, разумеется, в полной мере учитываем действующий в отношении талибов санкционный режим. О политическом сотрудничестве с новыми афганскими властями речи пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс ранее заявила, что члены «Талибана» движутся к формированию инклюзивного правительства, но темпы недостаточны.

В МИД России выразили надежду на то, что представителям движения удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане и не допустить распространения угроз за пределы страны.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.