В МИД России надеются, что талибам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане
- Reuters
Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с секретарём Ватикана по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
«У нас общие подходы к афганскому урегулированию. Мы рассчитываем, что все объявленные шаги, объявленные цели талибов будут воплощены в жизнь, включая стабилизацию обстановки в стране, борьбу с терроризмом, наркотрафиком и недопущение перелива конфликтных тенденций в соседние страны», — приводит РИА Новости сообщение.
Лавров отметил, что Москва рассчитывает на обеспечение в Афганистане инклюзивного правительства с включением всех основных этнополитических сил страны.
Ранее стало известно, что у посольства России в Кабуле нормальные отношения с новым руководством МИД Афганистана.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.