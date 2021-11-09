В МИД России надеются, что талибам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане

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В МИД России надеются, что представителям движения «Талибан»* удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане и не допустить распространения угроз за пределы страны.
В МИД России надеются, что талибам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с секретарём Ватикана по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

«У нас общие подходы к афганскому урегулированию. Мы рассчитываем, что все объявленные шаги, объявленные цели талибов будут воплощены в жизнь, включая стабилизацию обстановки в стране, борьбу с терроризмом, наркотрафиком и недопущение перелива конфликтных тенденций в соседние страны», — приводит РИА Новости сообщение.

Лавров отметил, что Москва рассчитывает на обеспечение в Афганистане инклюзивного правительства с включением всех основных этнополитических сил страны.

Ранее стало известно, что у посольства России в Кабуле нормальные отношения с новым руководством МИД Афганистана.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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