В ООН заявили о недостаточном движении Афганистана к инклюзивному правительству

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что члены движения «Талибан»* движутся к формированию инклюзивного правительства, но его темпы недостаточны.

«Мы увидели, что есть определённое движение в сторону инклюзивного правительства, что они (талибы. — RT) прислушиваются. Этого ещё недостаточно», — приводит ТАСС её слова.

Лайонс подчеркнула, что в ООН должны продолжать оказывать давление на членов «Талибана» по данному вопросу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время есть вероятность распространения терроризма и наркотиков в соседних с Афганистаном странах.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.