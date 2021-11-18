В ООН заявили о недостаточном движении Афганистана к инклюзивному правительству

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Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что члены движения «Талибан»* движутся к формированию инклюзивного правительства, но его темпы недостаточны.
В ООН заявили о недостаточном движении Афганистана к инклюзивному правительству
  • AP
  • © Ahmad Halabisaz

«Мы увидели, что есть определённое движение в сторону инклюзивного правительства, что они (талибы. — RT) прислушиваются. Этого ещё недостаточно», — приводит ТАСС её слова.

Лайонс подчеркнула, что в ООН должны продолжать оказывать давление на членов «Талибана» по данному вопросу.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время есть вероятность распространения терроризма и наркотиков в соседних с Афганистаном странах.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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