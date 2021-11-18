В ООН заявили о недостаточном движении Афганистана к инклюзивному правительству
- AP
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«Мы увидели, что есть определённое движение в сторону инклюзивного правительства, что они (талибы. — RT) прислушиваются. Этого ещё недостаточно», — приводит ТАСС её слова.
Лайонс подчеркнула, что в ООН должны продолжать оказывать давление на членов «Талибана» по данному вопросу.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время есть вероятность распространения терроризма и наркотиков в соседних с Афганистаном странах.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.