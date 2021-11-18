Ежедневный лимит на въезд в Японию с 26 ноября повысят до 5 тысяч человек
- AP
- © Koji Sasahara
«Этот лимит был пересмотрен исходя из принятых мер против распространения инфекции (COVID-19. — RT). С 26 ноября он будет повышен до 5 тыс. человек», — цитирует Мацуно ТАСС.
По его словам, власти Японии будут оперативно реагировать в случае обнаружения новых штаммов коронавируса и прочих сценариев ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о мерах, разработанных на случай наихудшего сценария шестой волны коронавируса.
Также в стране намерены сократить время карантина с десяти до трёх дней для вакцинированных граждан, прибывающих в Японию по работе.