Захарова предложила главреду итальянской la Repubblica «топить дом» его газетами

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала статью в итальянской газете la Repubblica о России.
Захарова предложила главреду итальянской la Repubblica «топить дом» его газетами
  • AP
  • © Пресс-служба МИД России

В частности, Захарова высказалась о статье «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», написанной главредом газеты Маурицио Молинари. По её словам, она давно не видела такой «восхитительной чуши».

В статье в том числе написано, что предстоящий запуск «Северного потока — 2» увеличит зависимость Европы от поставок российского газа.

По словам Захаровой, Россия никогда не подводила Италию в вопросе поставок газа. 

«Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В конце октября Захарова заявила, что в Евросоюзе осведомлены о том, что Россия использует газ для сотрудничества на взаимовыгодных условиях, а не для шантажа.

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн также отмечал, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

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