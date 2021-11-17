Проходящий лечение Земан заявил, что готов вернуться к работе
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«Лечение проходит успешно, я чувствую себя хорошо и готов покинуть Центральный военный госпиталь и вернуться домой и к работе. Думаю, что это произойдёт уже в течение ближайших дней», — приводит его слова РИА Новости.
4 ноября Земана перевели из реанимации в обычную палату. Госпитализация произошла вскоре после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем.
11 ноября президент Чехии принял отставку правительства.