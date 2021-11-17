Проходящий лечение Земан заявил, что готов вернуться к работе

Короткая ссылка
Президент Чехии Милош Земан, находящийся на лечении в госпитале с 10 октября, в эфире Nova заявил, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе.
Проходящий лечение Земан заявил, что готов вернуться к работе
  • AFP
  • © ATTILA KISBENEDEK

«Лечение проходит успешно, я чувствую себя хорошо и готов покинуть Центральный военный госпиталь и вернуться домой и к работе. Думаю, что это произойдёт уже в течение ближайших дней», — приводит его слова РИА Новости.

4 ноября Земана перевели из реанимации в обычную палату. Госпитализация произошла вскоре после встречи Земана с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

11 ноября президент Чехии принял отставку правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить