Юрист Орлова объяснила приостановку ФРГ сертификации оператора Nord Stream 2 AG

Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова разъяснила возможную причину приостановки Германией сертификации оператора Nord Stream 2 AG.

«Требуется урегулировать владение и пользование немецким отрезком трубопровода с фактически заключаемыми контрактами на поставку газа со стороны «Газпрома»: ведь структура "Газпрома" будет заключать соглашение с аффилированным оператором на использование немецкого отрезка», — заявила Орлова в интервью газете «КоммерсантЪ».

По её мнению, местная компания-оператор нужна для получения большего уровня контроля со стороны немецкого регулятора.

В материале уточняется, что швейцарская Nord Stream 2 AG зарегистрирована в кантоне Цуг, который обычно используется для оптимизации налогообложения.

«Швейцария не является членом ЕС, поэтому не подчиняется директивам ЕС и решениям Еврокомиссии в том объёме, как Германия», — объяснила юрист, отметив, что требования к налогообложению в ФРГ строже, нежели в Швейцарии.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м. на фоне решения немецкого регулятора.

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, комментируя ранее решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, призвал не допускать новых отсрочек по запуску трубопровода «Северный поток — 2».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Москве не слышали политических заявлений на тему приостановки сертификации «Северного потока — 2» со стороны ФРГ.