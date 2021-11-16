Чижов прокомментировал ситуацию с приостановкой сертификации «Северного потока — 2»

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В Москве не слышали политических заявлений на тему приостановки сертификации «Северного потока — 2» со стороны ФРГ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов прокомментировал ситуацию с приостановкой сертификации «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Пока что в том, что касается официальной позиции в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, «Северный поток — 2», мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счёт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что не видит связи между приостановкой сертификации газопровода и миграционным кризисом, сложившимся на границе Польши и Белоруссии.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2». 

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м. на фоне решения немецкого регулятора.

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, комментируя ранее решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, призвал не допускать новых отсрочек по запуску трубопровода «Северный поток — 2».

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