Депутат бундестага призвал не допускать отсрочек по запуску «Северного потока — 2»

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, комментируя решение регулятора ФРГ о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG, призвал не допускать новых отсрочек по запуску трубопровода «Северный поток — 2».

Немецкий политик отметил, что домохозяйства Германии с низким и средним доходом «уже стонут» из-за взлёта цен на энергетику.

«Светофорная коалиция должна доказать, что она не слепа в отношении вопросов социальной и климатической политики. Ей... нужно активно выступать за ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Новых отсрочек быть не должно», — приводит слова Эрнста РИА Новости.

Спотовая цена на газ в Европе впервые с 26 октября выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м на фоне решения немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что он может быть сертифицирован как независимый оператор СП-2 лишь при условии реорганизации правовой формы.