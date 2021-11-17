Чилийский сенат не одобрил импичмент президента страны

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Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры не набрали нужное число голосов в верхней палате парламента для отставки главы государства по причине подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры».
Чилийский сенат не одобрил импичмент президента страны
  • Reuters
  • © Rodrigo Garrido

«За отсутствием кворума Палата Сената отклонила конституционное обвинение против Пиньеры», — сообщается в Twitter-аккаунте Сената Чили.

Отмечается, что за импичмент проголосовали 22 члена (для одобрения необходимо 29), поэтому он отклоняется.

Ранее оппозиционные партии Чили инициировали процесс импичмента президента Себастьяна Пиньеры после публикации документов из «Досье Пандоры».

Суд возбудил дело. Но сам Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что не разделяет решение прокуратуры о начале расследования по документам из «Досье Пандоры», и заверил граждан в своей невиновности.

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