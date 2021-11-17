Следующее заседание суда по делу россиянина Данченко назначено на 15 декабря

Суд США проведёт 15 декабря заседание о статусе дела российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи федерального суда города Александрия (штат Вирджиния).

«Настоящим постановляю назначить заседание по данному делу на среду, 15 декабря 2021 года, 9:00 утра (17:00 мск)», — говорится в документе.

Ранее Данченко в ходе заседания суда в США отказался признать вину в даче ложных показаний ФБР.

Он подозревается в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на якобы связи Трампа с Россией. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.