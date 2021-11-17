Следующее заседание суда по делу россиянина Данченко назначено на 15 декабря
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи федерального суда города Александрия (штат Вирджиния).
«Настоящим постановляю назначить заседание по данному делу на среду, 15 декабря 2021 года, 9:00 утра (17:00 мск)», — говорится в документе.
Ранее Данченко в ходе заседания суда в США отказался признать вину в даче ложных показаний ФБР.
Он подозревается в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на якобы связи Трампа с Россией. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.