Аналитик Блохин объяснил реакцию США в связи с испытанием противоспутниковых систем России

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

По словам Блохина, подобное заявление Блинкена связано с тем, что испытания прошли успешно.

«США бесят наши прорывы в области технологий, и вот эти испытания — это показатель успеха, они показывают нашу эффективность, особенно в такой крайне перспективной сфере, как космос. Очевидно, что некогда США позиционировали себя как доминирующую силу в этом космическом пространстве... На Россию махнули рукой, сегодня мы демонстрируем новые достижения, и это, конечно, вызывает раздражение», — рассказал эксперт.

При этом он добавил, что Блинкен пытается это раздражение «перевести в некую другую сферу».

По словам специалиста, госсекретарь США пытается убедить всех в том, что Россия якобы «засоряет» космическое пространство, которое важно для всего международного сообщества.

«Это попытка уйти от сферы, связанной с технологиями, и перевести в другое русло», — заключил он.

Ранее Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

Министерство обороны России сообщило, что угрозы для Международной космической станции от фрагментов спутника, разрушенного в ходе испытаний новой противоспутниковой системы, нет.

Также Минобороны показало смоделированное специалистами видео, на котором отмечено, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы станции нет.