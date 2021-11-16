В России рассказали о планах по привлечению инвестиций в Сирию

Москва намерена работать со странами Персидского залива и Западом для привлечения инвестиций в Сирию, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«(Они. — RT) обладают достаточным финансовым потенциалом для того, чтобы оказать столь необходимую финансовую помощь Сирии, в том числе в плане инвестиций и восстановления разрушенных объектов», — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Глава Минпрома Зияд Саббаг ранее заявил, что в ближайшие дни начнутся переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике.

По его словам, планируется сформировать совместную комиссию для решения организационных вопросов для начала производства вакцины.