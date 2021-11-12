Производство «Спутник V» планируется начать в Сирии

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Переговоры по началу производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сирии начнутся в ближайшие дни.
Производство «Спутник V» планируется начать в Сирии
  • AP
  • © Pavel Golovkinё

Об этом заявил министр промышленности Сирии Зияд Саббаг.

«В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что планируется сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов для начала производства вакцины.

Саббаг добавил, что «российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии».

В июне президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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